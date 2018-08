Saint-Gobain : gagne 1,5%, des annonces stratégiques en vue

31/08/2018 | 16:33

Alors que l'indice CAC 40 se tasse sensiblement de 1%, l'action Saint-Gobain se paie le luxe de prendre 1,5%, ce qui en fait la progression la plus marquée de l'indice parisien. En cause : un avis d'analyste favorable au titre qui, cependant, perd toujours 20% environ depuis le début de l'année.



En effet, un bureau d'études, Bank of America-Merrill Lynch, est passé directement d'un conseil de vente à l'achat sur le dossier en relevant son objectif de cours de 16% environ, à 44 euros.



En Bourse, Saint-Gobain a souffert dernièrement de plusieurs craintes conjuguées, notamment sa forte exposition à l'Europe, et à la France où le marché de la construction connaît de nouveau des ratés, ainsi que la hausse des matières premières.



Quels sont les dernières nouvelles du groupe ? Commençons par la croissance organique : après 4,7% en 2017, elle était tombée à 1,6% au 1er trimestre 2018, marqué par un moindre nombre de jours ouvrés et des conditions climatiques difficiles. En revanche, ce taux est ressorti en forte accélération à 8% au 2e trimestre. Bref, sur le semestre, ce taux remonte à 4,9%, ce qui se décompose par moitié entre hausse des volumes et des prix.



Les lignes suivantes du compte de résultat sont moins lisibles : certes, le résultat net part du groupe décolle de 61,7% à 1,2 milliard, mais c'est en raison d'un 'impact positif de 781 millions d'euros lié à la transaction Sika', le chimiste suisse du bâtiment avec lequel un armistice a été signé, à défaut d'OPA.



Car à l'inverse, le résultat d'exploitation ne bouge pratiquement pas, à 1,47 milliard d'euros, et la marge recule donc de 7,2 à 7,1%. Sur l'ensemble de l'année, le groupe prévoit toujours une hausse de cet agrégat hors effet de changes, le second semestre s'annonçant mieux orienté que le premier.



Soit. Ajoutons que le PDG, Pierre-André de Chalendar, a aussi évoqué une 'accélération stratégique' qui passera par la cession d'activités concentrant trois milliards d'euros de CA avant fin 2019, des acquisitions 'créatrices de valeur' (le gearing était de 48% au 30 juin), ainsi qu'une 'revue de l'organisation du groupe' qui sera présentée d'ici la fin de l'année. L'objectif : une 'meilleure agilité pour favoriser la croissance et renforcer notre compétitivité', a indiqué M. de Chalendar.



A suivre sur l'agenda du groupe : les ventes des neuf premiers mois de l'exercice 2018, attendues au soir du 25 octobre.



