Saint Gobain : s'envole de 4%, cession de Pont-à-Mousson ?

03/04/2019 | 10:43

Le titre s'envole de près de 4% après les informations des Echos qui indique qu'une cession de Pont-à-Mousson pourrait être réalisée dans les prochaines semaines. Cette opération de cession serait en négociation avec le groupe Chinois XinXing selon le quotidien.



' Le titre présente une décote de plus de 40% par rapport aux comparables côtés, niveau historiquement élevé ' précise Oddo.



Le bureau d'analyses rappelle ce matin que le groupe avait annoncé une dépréciation d'actifs de 511 ME lors des résultats annuels. ' Selon nos estimations cette activité pèse environ 500 ME de CA pour un EBIT à l'équilibre ' précise le bureau d'analyses.



' Nous pensons que les cessions d'actifs sous-performants devraient se poursuivre en 2020 et la société pourrait largement dépasser son objectif de 3 MdE de CA cédé, selon nous ' indique Oddo.



' Nous estimons le CA supplémentaire à céder à 4.2 MdE avec un impact total positif de 120 pb (contre 40 pb annoncés par le groupe) sur la marge opérationnelle entre 2019 et 2020 ' rajoute le bureau d'études.



Selon les calculs d'Oddo, une cession de Pont à Mousson aurait un impact positif sur la marge du groupe de 10 pb.



