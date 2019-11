CDA : premier conseil d'achat de Berenberg

27/11/2019 | 09:45

Berenberg, le bureau d'études allemand, a entamé ce matin à l'achat le suivi de l'action Compagnie des Alpes (CDA), en visant une cible fixée à 39,4 euros.



CDA est l'un des leaders des domaines skiables, activité principale distinguée pour sa résilience et sa génération de trésorerie. De ce fait, le groupe a les moyens d'investir dans son autre division à la croissance plus élevée, les Destinations de loisir (les parcs à thème).



Les analystes estiment que le marché s'est excessivement focalisé, ces derniers temps, sur le recul du cash flow libre découlant des investissements, mais que ces derniers devraient maintenant revenir à la normale. Ce qui devrait porter la réappréciation du titre, estime Berenberg.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.