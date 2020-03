Compagnie des Alpes : Oddo réduit sa cible, reste à 'achat'

16/03/2020 | 10:43

Oddo BHF abaisse son objectif de cours de 35,8 à 25 euros sur Compagnie des Alpes, mais maintient sa recommandation 'achat', au lendemain de la fermeture par le groupe de ses 11 domaines skiables dans le contexte de propagation du coronavirus.



Le bureau d'études indique ajuster ses prévisions pour le groupe de parcs de loisirs et domaines skiables. S'il reconnait 'peu de visibilité sur l'activité des prochaines semaines', Oddo BHF considère néanmoins que 'les fondamentaux du groupe demeurent solides'.



