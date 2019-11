CDA : dopé par un bureau d'études

27/11/2019 | 12:53

L'action Compagnie des Alpes (CDA) prenait plus de 5% ce midi à la Bourse de Paris alors qu'un bureau d'études, Berenberg, suit désormais le dossier avec un premier conseil d'achat, et une cible de 39,4 euros.



Selon une note, CDA est l'un des leaders des domaines skiables, activité principale distinguée pour sa résilience et sa génération de trésorerie. Le groupe a ainsi les moyens d'investir dans son autre division à la croissance plus élevée, les Destinations de loisir (les parcs à thème).





