COMPAGNIE DES ALPES : ferme temporairement ses sites

L’évolution de la crise du Covid-19 et les décisions prises par le gouvernement français ce week-end ont conduit Compagnie des Alpes à fermer temporairement l’ensemble de ses parcs de loisirs et à mettre fin à la saison des domaines skiables. « Notre priorité absolue est la santé de nos collaborateurs et de l’ensemble des personnes avec qui notre organisation est amenée à interagir », a déclaré Dominique Marcel, le PDG de Compagnie des Alpes.