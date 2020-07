Compagnie des Alpes : Chiffre d'affaires des 9 premiers mois 2019/2020

Le Groupe a par ailleurs confirmé des lignes de découvert avec ses partenaires bancaires à concurrence de 147 M€.

Au 31 mars 2020, date de la clôture des comptes semestriels, le ratio de dette financière nette / EBO (hors IFRS 16) sur 12 mois glissants, était de 2,23x pour un covenant du Groupe qui est à 3,5x. Compte tenu de l'environnement fortement impacté par les conséquences du Covid-19 dans lequel s'est poursuivie son activité, la Compagnie des Alpes a engagé avec ses prêteurs des discussions portant sur l'obtention d'une dispense du respect de ses engagements en matière de levier (covenant). Le Groupe est confiant dans sa capacité à finaliser un accord avec l'ensemble de ses créanciers avant la fin de l'exercice fiscal.

PLAN AMBITIEUX DE TRANSFORMATION POUR LE FUTUROSCOPE

La Compagnie des Alpes a annoncé, dans un communiqué, le 3 juillet dernier un plan ambitieux de transformation du Futuroscope et la signature d'un nouveau bail de 30 ans pour son exploitation ainsi que le renforcement de sa participation dans la société d'exploitation du Futuroscope. L'objectif de ce projet est de conforter le site du Futuroscope comme destination de court séjour d'exception en France et en Europe. Cela sera rendu possible grâce à un plan dynamique d'investissements de 304 M€, dont 200 M€ portés par la Compagnie des Alpes.

Dans l'environnement créé par la crise du Covid-19, le Groupe continue de faire face à un certain nombre d'incertitudes dont l'impact à court et moyen terme sur les résultats du Groupe est difficile à évaluer. Ces incertitudes concernent notamment l'évolution des mesures de prévention sanitaire jugées nécessaires par le Groupe ou décidées par les gouvernements des pays dans lesquels il exerce ses activités. Elles concernent également les comportements des consommateurs.

Depuis sa création en 1989, la Compagnie des Alpes s'est imposée comme un leader incontesté de l'i ndustrie des loisirs. A la tête de 11 Domaines skiables parmi les plus prisés du monde (Tignes, Val d'Isère, Les Arcs, La Plagne, Les Menuires, Les 2Alpes, Méribel, Serre-Chevalier...) et de 13 Destinations de loisirs renommées (Parc Astérix, Grévin, Walibi, Futuroscope…), l'entreprise connaît un essor continu en Europe (France, Pays-Bas, Belgique,…) et plus récemment à l'international (Grévin Montréal en 2013, Chaplin's World by Grévin en avril 2016, Familypark en Autriche en avril 2019 et contrats d'assistance ingénierie et management - Chine, Russie, Géorgie, Kazakhstan, Turquie, Maroc, Japon). La CDA détient en outre des participations dans 4 Domaines skiables dont Chamonix.

Au cours de son exercice clos le 30 septembre 2019, elle a accueilli plus de 23,5 millions de visiteurs et réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 854,0 M€.

Avec près de 5.000 collaborateurs, la Compagnie des Alpes construit avec ses partenaires des projets générateurs d'expériences uniques, à l'opposé d'un concept standardisé. Des loisirs d'exception pour le plus grand nombre.

CDA fait partie des indices CAC All-Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid & Small et CAC Small.

