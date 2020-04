Compagnie des Alpes : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2019/2020

La fermeture anticipée des domaines a donc amputé le chiffre d'affaires du deuxième trimestre de deux semaines et demie fortement contributives à l'activité. Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre est ainsi en diminution de 39,9 M€, soit -12,1%, par rapport à la même période de l'exercice précédent.

PARCS DE LOISIRS :UN BON PREMIER SEMESTRE MAIS LA SUITE DE LA SAISON EN SUSPENS

Le chiffre d'affaires des Parcs de loisirs enregistre au premier semestre de l'exercice 2019/2020 une progression sensible de +7,2%, à périmètre comparable par rapport à la même période de l'exercice précédent. En tenant compte de l'acquisition de Familypark, il s'établit à 103,2 M€, en progression de +10,8%, portée par une fréquentation en hausse de 7,4% ainsi que par une augmentation de 3,4% de la dépense par visiteur.

L'activité a été particulièrement dynamique au cours du premier trimestre (+16,1%) grâce aux actions stratégiques déployées par le Groupe, notamment lors de la période d'Halloween et en fin d'année avec le succès de l'ouverture au grand public du Parc Astérix pour la première fois pendant les vacances scolaires de Noël. La croissance de l'activité a aussi été portée par l'Aquapark de Bellewaerde, qui est encore dans sa première année d'exploitation, l'augmentation des capacités hôtelières du Parc Astérix et l'acquisition de Familypark.

Pour les six sites qui étaient ouverts, cette bonne dynamique s'est poursuivie au cours du deuxième trimestre notamment au Futuroscope, et ce, jusqu'à la mi-mars lorsque le Groupe a procédé à leur fermeture, conformément aux décisions des autorités prises en France, en Belgique, en Suisse et au Canada, afin de lutter contre la propagation du Covid-19. Ainsi, malgré l'amputation de deux semaines et demie d'activité, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre atteint 22,7 M€, soit un niveau légèrement inférieur à celui de la même période de l'exercice précédent.

Au total, l'activité des Parcs de loisirs depuis le début de la saison affichait à mi-mars une progression de 12,1% à périmètre comparable et de 15,9% en données publiées.

HOLDINGS ET SUPPORTS :ACTIVITE EGALEMENT MARQUEE PAR LE COVID-19

Au cours du 1ersemestre de l'exercice 2019/2020, le chiffre d'affaires des Holdings et Supports est en baisse de 15,9% et s'établit à 17,2 M€. Le confinement des personnes en France et en Europe a notamment affecté les activités de Travelfactory et des agences immobilières sur la fin du semestre.

L'activité de conseil est, quant à elle, pénalisée par le cadencement des contrats, par rapport au premier semestre de l'exercice précédent.

SUITE DE L'EXERCICE ET MESURES LIEES AU COVID-19