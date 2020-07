Compagnie des Alpes : projet transformant pour le Futuroscope

06/07/2020 | 07:44

La Compagnie des Alpes a fait part vendredi soir d'un projet transformant du Futuroscope, dans le cadre du nouveau bail de 30 ans octroyé par le Département de la Vienne à la Société Anonyme du Parc du Futuroscope (SAPF) que le groupe contrôle.



Le projet prévoit un investissement de 200 millions d'euros sur les 10 prochaines années sur le site actuel, notamment pour déployer trois attractions majeures d'ici à 2025, ainsi que la création de deux hôtels thématisés et un parc aquatique à proximité.



Par ailleurs, la Compagnie des Alpes et la Banque des Territoires reprendront chacune une participation supplémentaire de 10% dans la SAPF auprès de la SEM Patrimoniale de la Vienne, portant leurs participations totales à 55,55% et 24,27% respectivement.



