Coronavirus: le Futuroscope fermé jusqu'au 31 mars, le musée Grévin jusqu'au 29

ajoute fermeture du musée Grévin

PARIS (awp/afp) - Le Futuroscope, l'un des grands parcs de loisirs en France avec près de deux millions de visiteurs par an, fermera à partir de lundi et jusqu'au 31 mars, en raison de l'épidémie de coronavirus, tandis que le musée Grévin gardera portes closes jusqu'au 29 mars, a précisé leur propriétaire, Compagnie des Alpes.

Le Futuroscope "fermera temporairement dès lundi 16 mars matin", afin de "lutter efficacement contre la propagation du Covid-19" et ce "jusqu'au mardi 31 mars inclus", indique un communiqué.

Le parc informera de cette décision ses clients ayant réservé sur la période et leur proposera "une solution de remplacement à leur convenance", soit un "report de date", soit une "annulation".

Anticipant un "grand nombre d'appels dans les prochains jours", le Futuroscope indique qu'il "s'efforcera de répondre le plus rapidement possible à toutes les demandes et remercie par avance ses clients pour leur patience".

Le site Futuroscope.com et les réseaux sociaux seront "régulièrement mis à jour avec les dernières informations".

De son côté, le musée Grévin fermera lui aussi lundi, jusqu'au 29 mars inclus.

Le groupe Disney a annoncé jeudi fermer dès ce week-end ses parcs d'attraction en Californie, en Floride et près de Paris, jusqu'à la fin mars, "par principe de précaution" en raison de l'épidémie de coronavirus.

Le parc du Puy du Fou n'entame sa saison que le 4 avril, à l'instar du Parc Astérix, qui appartient lui aussi à la Compagnie des Alpes.

