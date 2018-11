Appel d'offres relatif à la délégation du service public d'assainissement collectif de la Communauté d'Agglomération Royan Atlantique (CARA)

Gestionnaire de services d'eau et d'assainissement, réalisant également des activités de travaux, la Compagnie des Eaux de Royan (CER) est l'actuel délégataire du service public de l'assainissement collectif de la communauté d'agglomération de Royan Atlantique. Ce contrat dont le dernier renouvellement a eu lieu en 2006 pour une durée de 12 ans, vient à échéance en mars 2019. Il représente une part significative (environ 40%) du chiffre d'affaires global de CER.

Par avis en date du 26 juillet 2018, la CARA a lancé une consultation pour l'attribution d'une nouvelle délégation de son service public d'assainissement.

CER, filiale du Groupe SAUR, annonce avoir déposée le 15 octobre 2018 une offre en réponse à cette consultation. La décision d'attribution de ce marché devrait intervenir dans les prochains mois, pour un démarrage de la délégation en mars 2019 pour une durée de 5 ans ou de 9 ans, en fonction de l'offre qui sera finalement retenue par la collectivité. La Société diffusera un communiqué pour informer le marché de la décision d'attribution.



A propos de CER (Compagnie des Eaux de Royan) - acteur de la gestion des services de l'eau, et filiale du Groupe Saur, CER accompagne les collectivités locales et les industriels dans leurs projets d'aménagements liés à l'eau (travaux, exploitation).

CER est certifié Qualité Sécurité Environnement Énergie (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 et ISO 50001).

CER

Siège Social : 13 rue Paul Emile Victor 17640 Vaux-sur-Mer

Société anonyme au capital de 1 792 000 – 715 550 091 RCS Saintes

www.cer-eau.fr

Euronext Access

ISIN FR FR0007200100

A propos de Saur : acteur de la gestion des services de l'eau, Saur accompagne les collectivités locales et les industriels dans leurs projets d'aménagements liés à? l'eau (ingénierie, travaux, exploitation). A l'international, Saur est présent en Arabie saoudite, Ecosse, Espagne, Chypre et Pologne. Chiffres clés 2017 (hors activité propreté) : 1,3 milliard € de chiffre d'affaires net, 7 000 collectivités sous contrat, 9 000 collaborateurs et 13 millions d'habitants desservis en France et à travers le monde. Plus d'informations : www.saur.com

SAUR

Siège Social : 11, chemin de Bretagne - 92130 Issy-les-Moulineaux - www.saur.com

Saur - SAS au capital de 101 529 000 € - 339 379 984 R.C.S. Nanterre

