Richemont : Credit suisse désormais négatif sur le dossier

09/04/2019 | 11:19

Credit suisse a dégradé son conseil sur l'action du groupe de luxe helvétique Richemont ce matin : précédemment neutre sur le dossier, le bureau d'études est passé à la vente ('sous-performance'). L'objectif de cours associé est également ramené de 73 à 64 francs suisses.



'Selon nous, le marché sous-estime les investissements nécessaires dans les trois principales lignes de métier, dont la joaillerie', indique une note de recherche. Cartier, qui selon Credit suisse concentre 54% des bénéfices de Richemont, va devoir renouveler ses gammes, ce qui est favorable à long terme, mais pèsera sur les marges à court terme. De plus, des enquêtes maison 'suggèrent que la demande de joaillerie en Chine est en train de ralentir', indique une note.



En outre, les perspectives de l'activité horlogère de Richemont ne s'améliorent guère, juge Credit suisse.



Enfin, l'intégration d'YNAP, dont le groupe a pris le contrôle, va peser sur la rentabilité, Credit suisse citant une concurrence élevée dans l'e-commerce de luxe.









Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.