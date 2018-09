Compagnie Financiere Richemont : La valeur du jour en Europe - RICHEMONT rassure

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En hausse de 1,44% à 83,32 francs suisses, Richemont signe la plus forte progression du SMI de Zurich. Le numéro deux mondial du luxe a annoncé une hausse de 10% de ses ventes à périmètre et changes constants à 5,667 milliards d'euros lors de la période de cinq mois close le 31 août. Le consensus tablait sur une progression de 7%. En intégrant le groupe italien de mode en ligne Yoox Net-a-Porter (YNAP), la croissance atteint 25%, une performance supérieure aux attentes des analystes qui anticipaient +20%. Les ventes ont été soutenues par le retail et la joaillerie.Les ventes du propriétaire des marques Cartier, Van Cleef & Arpels, IWC ou Jaeger-LeCoultre entre début avril et fin août ont donc dépassé les prévisions grâce au retail (+15% à taux de change constants à 3,026 milliards d'euros ) et à la joaillerie (+14% à taux de change constants à 2,878 milliards).Autre bonne nouvelle, la contribution du groupe italien de mode en ligne Yoox Net-a-Porter (YNAP), acquis pour 2,8 milliards d'euros, a été significative.Richemont a bénéficié d'une demande soutenue en Asie-Pacifique (+23% à taux de change constants à 2,132 milliards) et dans les Amériques (+42% à 1,005 milliard).Seul bémol, les ventes auprès des grossistes ne décollent pas (+2% à 1,933 milliard) et les ventes de montres ne progressent que modérément (+4% à 1,298 milliard).Richemont a par ailleurs nommé Jérôme Lambert, actuellement directeur général délégué de Richemont et à la tête des montres, au poste de directeur général.La fonction avait été supprimée après le départ à la retraite de Richard Lepeu, il y a un an et demi.Dans une noté publiée ce matin, Kepler Cheuvreux estime que cette nomination devrait être bien accueillie par les investisseurs, qui s'inquiétaient de l'absence de successeur à long terme au président Johann Rupert.Le broker estime de plus que la performance commerciale robuste de Richemont constitue une moteur pour le titre par rapport à ses concurrents, et ce d'autant que l'action se traite avec une décote de 30% par rapport au secteur.Dans ce cadre, le courtier a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 105 francs suisses.