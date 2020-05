Le coronavirus a pesé sur la rentabilité annuelle de Richemont

Zurich (awp) - Le groupe de luxe Richemont a enregistré un fort repli de son bénéfice net pour son exercice 2019/2020, notamment en raison d'un effet unique. Le propriétaire de Cartier et IWC a fortement subi au 4e trimestre l'impact du coronavirus et ce dernier devrait se renforcer au cours des prochains mois.

Au dernier partiel allant de janvier à mars, le chiffre d'affaires a baissé 18%, en raison du recul de la zone Asie-Pacifique, où Hong Kong, premier marché de l'industrie horlogère suisse, a vu ses ventes chuter de 67%. Les ventes ont cédé 9% en Europe et progressé de 9% dans la zone Amériques.

"Cette baisse des recettes est moindre qu'anticipé mais le premier trimestre de l'exercice en cours couvrant avril à juin sera marqué par une chute plus accentuée", anticipe l'analyste René Weber de Vontobel.

Durant l'exercice sous revue, clos fin mars, le résultat net a dévissé de 67% à 931 millions d'euros, en partie à cause de la non-récurrence d'un gain de 1,38 milliard lié à l'acquisition de Yoox Net-à-porter, l'entreprise spécialisée dans la vente en ligne de produits de luxe, et des effets de changes.

Le bénéfice opérationnel (Ebit) a lui chuté de 22% à 1,52 milliard et la marge afférente a diminué à 10,7% contre 13,9% il y a un an.

"Même en tenant compte des effets uniques, l'Ebit est bien inférieur aux attentes", souligne l'analyste Zusanna Pusz d'UBS.

L'e-commerce progresse

Le chiffre d'affaires annuel pour sa part a pris 2% à 14,2 milliards mais il est resté stable hors effets de changes. La performance a été portée par la vente en ligne et la joaillerie. Le repli de l'Asie-Pacifique a été en partie compensé par les régions Amériques, Europe et le Japon.

Les ventes en ligne ont atteint 19% du chiffre d'affaires du groupe à la fin de l'année, contre 16% il y a un an.

Même si Yoox Net-à-porter (YNAP) continue à accuser des pertes, cette activité permet à Richemont de se renforcer dans ce segment vital pour le futur, met en exergue Vontobel.

L'ensemble des résultats est inférieur au consensus AWP, en particulier au niveau du bénéfice net. Ce dernier était attendu en moyenne à 1,25 milliard.

Eventuelle prime pour les actionnaires

Le dividende a été divisé par deux à 1 franc en comparaison annuelle. Le propriétaire de Vacheron Constantin étudie cependant la possibilité d'offrir aux actionnaires une forme supplémentaire de récompense pour compenser en partie la réduction du dividende par action payé en espèces.

"Une telle prime de fidélité pourrait éventuellement prendre la forme de la distribution aux actionnaires d'un instrument leur permettant d'acquérir d'autres actions à des conditions avantageuses", explique le président du conseil d'administration, Johann Rupert, cité dans le communiqué.

Richemont a indiqué que la visibilité sur le reste de l'année en cours demeure limitée. "Il y aura des vents contraires dans les mois à venir", fait remarquer le président avant d'ajouter que les marques du groupe "survivront à ces temps difficiles, soutenues par la solidité du bilan de Richemont.

"Cependant, nous voyons des premiers signes d'amélioration dans notre activité. Depuis que nos 462 boutiques en Chine ont rouvert, nous y avons constaté une forte demande", ajoute M. Rupert.

A 11h00, le titre cédait 1,1% à 51,76 francs suisses dans un SMI en hausse de 0,86%.

