Le secteur du luxe européen arrive peut-être à la fin du cycle - UBS

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--UBS modifie ses recommandations pour les valeurs européennes du luxe, expliquant qu'après quatre années de reprise, "nous approchons peut-être de la fin du cycle". Selon la banque, Richemont, déclassé de "neutre" à "vendre", Swatch et Tod's, maintenus à "vendre", sont les sociétés courant le plus de risques. UBS relève en revanche son avis pour Kering de "neutre" à "acheter" et sur Salvatore Ferragamo de "vendre" à "neutre".

-Steve Goldstein, MarketWatch (Version française Maylis Jouaret) ed: VLV

