Les exportations horlogères s'inscrivent en hausse en juillet

Zurich (awp) - Les exportations horlogères suisses sont de nouveau en progression en juillet après le net repli de juin et malgré les troubles à Hong Kong, marché important. Elles se sont inscrites à 1,9 milliard de francs suisses, soit une hausse de 4,3% en comparaison annuelle.

Les montres en métaux précieux ont principalement contribué aux résultats du mois dernier. En revanche du côté des volumes, le repli s'est accentué. "Il s'agit du douzième mois consécutif de baisse", du nombre de garde-temps, relève mardi la Fédération de l'industrie horlogère (FH). En un mois, 390'0000 pièces de moins ont été expédiées à l'étranger. "Un tel repli n'avait plus été observé depuis juillet 2016", fait remarquer la faîtière.

Au niveau des catégories de prix, les garde-temps de plus de 3000 francs suisses (prix export) sont les seuls à avoir connu une progression, tant au niveau de la valeur (+8,5%) que des volumes (+6,6%). Par contre les montres de moins de 200 francs suisses ont affiché un repli important (-26,9% de pièces et -19,8% de ventes).

Hong Kong, premier marché d'exportation pour l'industrie horlogère et en proie à une vague de manifestations, s'est replié de 1,3%. Les autres marchés importants, à l'exception de l'Europe, ont pour leur part progressé: les Etats-Unis (+6,1%), la Chine (+16,3%), Japon (+23,4%) et Singapour (+17,9%) ont tous affiché plus de chiffre d'affaires.

Le Vieux Continent a par contre cédé 0,8%, pénalisé notamment par la France (-12%).

