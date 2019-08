Les horlogers reprennent des couleurs en Bourse

Zurich (awp) - Swatch et Richemont occupaient mercredi le devant de la place boursière zurichoise, au lendemain de la publication des exportations de juillet. Après un repli important en juin, les ventes des garde-temps à l'étranger ont retrouvé le chemin de la croissance le mois dernier.

A 11h31, Swatch s'enrobait de 2,9% à 272,10 francs suisses et Richemont de 2,7% à 77,34 francs suisses, occupant respectivement la première et deuxième place au SMI (+0,9%), le marché des valeurs vedettes.

Les deux actions horlogères reprennent ainsi un peu de couleurs après les fortes pertes observées fin juillet. Les groupes genevois et biennois pâtissent depuis plusieurs mois des craintes liées aux tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis ainsi que des manifestations à Hong Kong, le marché d'exportation le plus important pour les garde-temps helvétiques.

Dans l'ex-colonie britannique, les envois à l'étranger des marques horlogères avaient chuté de 27% en juin, tandis qu'en juillet le repli a été freiné à 1,3%.

Au total, les exportations ont augmenté de 4,3% à 1,9 milliard de francs suisses. De janvier à juillet, elles ont pris 1,9%.

Pour le mois d'août, Vontobel s'attend cependant à ce que l'impact des manifestations à Hong Kong ait un impact plus important et que la croissance des ventes à l'étranger ralentisse.

