Les ventes du 3e trimestre de Richemont bondissent

Zurich (awp) - Le groupe de luxe Richemont a enregistré au 3e trimestre de son exercice décalé 2018/19 une nette hausse de ses ventes, dopées par des acquisitions dans la vente en ligne. Toutes les régions, à l'exception de l'Europe, ont contribué à la solide performance.

Le propriétaire de Cartier, Piaget et Vacheron Constantin, entre autres, a vu son chiffre d'affaires d'octobre à décembre, la saison la plus importante pour le secteur, bondir de 25% sur un an à 3,9 milliards d'euros (4,38 milliards de francs suisses) et de 24% à taux de change constant (tcc). La croissance organique, ajustée des effets d'acquisitions, s'est inscrite à 6% et à 5% à tcc, précise vendredi Richemont.

La croissance organique s'est révélée conforme au anticipations des analystes sondés par AWP. Après neuf mois, le chiffre d'affaires présente un bond de 23% à 10,7 milliards d'euros et la croissance organique s'est inscrite à 6% et hors effets de change de 7%. Cette dernière a quelque peu ralenti par rapport au premier semestre où elle s'était inscrite à 8%.

Au niveau des régions, sans tenir compte des acquisitions de Yoox-net-à-porter, un site de vente de produits de luxe et Watchfinder, spécialisé dans la vente de montres d'occasion de luxe, les recettes du 3e trimestre ont souffert en Europe et au Moyen-Orient. Sur le Vieux Continent notamment, le propriétaire d'IWC a souffert des manifestations des gilets jaunes en France, ces dernières ayant conduit à la fermeture des boutiques six samedi consécutifs.

La Chine continentale reste solide

L'Asie-Pacifique, a bondi 10% grâce à une progression à deux chiffres en Chine continentale et une "bonne" croissance dans les autres pays. A Hong Kong, le premier marché d'exportation de l'industrie horlogère suisse, les maisons de Richemont ont accusé un ralentissement de la croissance, reflet de l'appréciation du dollar local par rapport à la monnaie chinoise, le yuan renminbi.

L'Amérique par contre a pris 9% grâce à la joaillerie notamment et le Japon 7%. En revanche, le Moyen-Orient et l'Afrique (-13%) ont souffert d'effets de change défavorables et d'une base de comparaison élevée.

Concernant la progression des recettes, les boutiques du groupe ont étoffe leur chiffre d'affaires de 5%, alors que celui réalisé via les détaillants s'est accru de 1%, reflétant une gestion stricte de l'inventaire des montres. L'horlogerie est restée stable en termes de ventes sur un an, les recettes des boutiques des différentes marques compensant le repli de celles générées via les détaillants.

Cartier et Van Cleef & Arpels, les deux principales maisons joaillères du groupe ont augmenté leurs recettes de 8%. A 9h13 à la Bourse suisse, les investisseurs semblaient apprécier les nouvelles du jour. Le titre Richemont gagnait 1,3% à 66,68 francs suisses, alors que l'indice des valeurs vedettes SMI progressait dans le même temps de 0,38%.

lk/buc/vj