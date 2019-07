Prévisions Richemont: croissance organique de 5% attendue au 1er trimestre

Zurich (awp) - Le groupe de luxe Richemont va publier pour la première fois jeudi 18 juillet ses chiffres de ventes au premier trimestre de son exercice décalé 2019/20 (avril à juin).

FOCUS: les chiffres du premier trimestre sont constitués de la même manière que ceux du troisième 2018/19 (octobre à décembre). Comme il s'agit d'une première, les pronostics sont difficiles pour les analystes, qui ne disposent pas de base de comparaison. Raison pour laquelle ces derniers se basent sur le "trading update" de l'exercice précédent, mais qui comprend cinq mois d'activité.

Dans l'ensemble, les experts prédisent une croissance des ventes à deux chiffres, dont près de 5% en termes organiques. La base de comparaison est relativement élevée, la croissance sur cinq mois s'étant montée à 10% lors du dernier exercice. A noter que les chiffres devraient profiter de la dépréciation de l'euro.

Comme le recul des exportations horlogères en avril et en mai concerne essentiellement les modèles d'entrée de gamme, Richemont ne devrait pas en avoir souffert. En revanche, l'assainissement du canal de vente en gros risque d'être toujours problématique.

La communauté financière s'intéressera aux éventuelles répercussions des récentes manifestations sur le marché-clé qu'est Hong Kong, ainsi qu'à l'accueil réservé par la clientèle à la nouvelle ligne de bijouterie "Clash de Cartier".

Le feuilleton commercial sino-américain figurera vraisemblablement au menu, l'Empire du Milieu étant la principale région de chalandise de la compagnie financière genevoise.

OBRJECTIFS: si Richemont ne formule pas d'objectifs chiffrés, le groupe a souligné lors de sa conférence de bilan en mai les incertitudes du marché et les risques géopolitiques et conjoncturels, tout en se disant confiant de connaître le succès sur le long terme.

Richemont a décidé de mettre l'accent sur ses activités en ligne, avec notamment le lancement prévu cette année encore d'apps de vente en collaboration avec le géant chinois de l'e-commerce Alibaba.

POUR MÉMOIRE: l'industrie horlogère helvétique a connu depuis le début de l'année une évolution plutôt favorable. En mai, les exportations avaient bondi de 11,4% en termes nominaux (+5,4% réel), à 2,04 milliards de francs suisses.

Les montres dont le prix à l'exportation est inférieur à 200 francs suisses avaient essuyé un recul de 12%, alors que le segment des plus de 3000 francs suisses avait signé une avancée de 13%.

Au cours des cinq premiers mois de 2019, les exportation horlogères ont progressé de 4,1% à 8,93 milliards de francs suisses. Sur l'ensemble de 2018, elles avaient enregistré une croissance de 6,3%.

COURS DE L'ACTION: depuis le début de l'année, la nominative Richemont s'est appréciée de près de 30%. Le titre reste très sensible aux nouvelles en provenance de Chine et à l'évolution de la guerre commerciale que se livrent Pékin et Washington.

pre/ab/buc/ck