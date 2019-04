RICHEMONT : Credit Suisse dégrade à Sous-performance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Credit Suisse a dégradé son opinion sur Richemont de Neutre à Sous-performance et abaissé son objectif de cours de 73 à 64 francs suisses. Le broker a réduit ses prévisions de résultat opérationnel de 4% pour 2019 et de 3% pour 2020. Il estime que le marché sous-estime le montant d'investissement que devra réaliser le groupe de luxe dans ses trois principales branches, et notamment la joaillerie. Les estimations du courtier sont désormais inférieures de 6% au consensus pour 2019 et 11% pour 2020.