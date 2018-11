Richemont attribue le recul de son bénéfice à une demande volatile

"Face à la volatilité croissante de la demande des consommateurs, due en partie à un environnement géopolitique et économique incertain, nous restons confiants dans notre capacité à atteindre nos objectifs à long terme", a cependant déclaré le propriétaire, entre autres, des montres IWC et des bijoux Cartier.

Les fabricants suisses de montres de luxe ont vu la croissance de leurs ventes ralentir récemment, leurs exportations vers leurs principaux marchés, Hong Kong et les Etats-Unis, basculant même dans le rouge en septembre.

Le secteur du luxe est agité par la crainte d'un ralentissement de la demande chinoise sur fond de tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Si des groupes comme Hermès ou Kering ont fait état de ventes en forte croissance et ont minimisé ces inquiétudes relatives à la Chine, LVMH, le numéro un mondial du secteur, n'avait au contraire pas rassuré début octobre en ouvrant le bal de la publication des résultats trimestriels du luxe.

Richemont a annoncé vendredi que ses ventes avaient progressé de 8% à taux de changes constants sur le semestre clos fin septembre, soit moins que le rythme de 10% atteint sur les cinq premiers mois. Ces données ne tiennent pas compte de la contribution des distributeurs en ligne Yoox Net-a-Porter et Watchfinder, récemment acquis.

Les ventes du groupe suisse dans la région Asie-Pacifique, son principal marché, ont augmenté de 14% avec une croissance comprise entre 5% et 10% en Chine et une progression à deux chiffres à Hong Kong, Macao et en Corée.

Les ventes en Europe n'ont en revanche augmenté que de 1%, ce qui reflète des "performances mitigées en termes de marchés, de lignes de produits et de canaux ainsi que la vente de Lancel", a dit le groupe genevois.

Le bénéfice semestriel a plus que doublé à 2,25 milliards d'euros, principalement en raison d'un gain hors trésorerie de 1,38 milliard d'euros après impôt lié à la réévaluation des actions existantes de Yoox Net-a-Porter.

En excluant ce gain exceptionnel, le bénéfice net a baissé à 875 millions d'euros, contre 974 millions un an plus tôt.

(Silke Koltrowitz; Bertrand Boucey, édité par Catherine Mallebay-Vacqueur)