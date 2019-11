Richemont : bénéfice de 869 ME sur le semestre

08/11/2019 | 10:37

Richemont annonce ses résultats semestriels clos le 30 septembre 2019. Le chiffre d'affaires a augmenté de 9% à taux de change réels pour atteindre 7 397 millions d'euros (+6% à taux de change constants).



' La croissance touche toutes les régions, tous les canaux de distribution et tous les secteurs d'activité aux taux de change réels, tirée par les Maisons de joaillerie et les distributeurs en ligne ' précise le groupe.



La progression des ventes est à deux chiffres à taux de change réels en Chine, en Corée, au Japon, aux États-Unis et au Royaume-Uni, surperformant les autres pays. ' L'environnement est cependant difficile dans la RAS de Hong Kong, en Chine '.



Le résultat opérationnel est en hausse de 35 millions d'euros à 1 165 millions d'euros avec à une marge d'exploitation de 15,7%. Le bénéfice sur la période est de 869 millions d'euros, globalement stable, hors gain de 1 378 millions d'euros après impôts sur la période correspondante de l'exercice précédent, sur la réévaluation des actions Yoox Net-A-Porter Group détenues avant rachat.



La trésorerie nette ressort à 1 770 millions d'euros suite à l'acquisition de Buccellati.



