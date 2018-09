Richemont : bien orienté après un point d'activité

10/09/2018 | 11:57

Richemont avance de 1,4% à Zurich, la maison de luxe -qui détient notamment les marques Cartier et Alfred Dunhill- ayant fait part de ventes en croissance de 22% à 5,67 milliards d'euros sur les cinq premiers mois de son exercice.



A taux de changes constants, le groupe suisse a vu son chiffre d'affaires augmenter de 25% avec des progressions de 23% en Asie Pacifique, de 28% en Europe et surtout de 42% dans les Amériques, emmenées par une forte demande en joaillerie et horlogerie.



Par ailleurs, Richemont annonce la nomination de Jérôme Lambert comme directeur général avec effets immédiats. Il était précédemment directeur opérationnel en charge des marques Richemont, Jaeger-LeCoultre et Montblanc.



