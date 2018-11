Richemont : dérape de 6% sur des semestriels décevants

09/11/2018 | 11:22

Lanterne rouge de l'indice zurichois SMI, l'action Richemont dérapait de 6% ce matin alors que le résultat opérationnel semestriel a manqué les attentes de 13%. Les ventes, dont la croissance ralentit, ont de plus légèrement déçu.



Le groupe de luxe suisse, qui détient notamment les marques joaillières Cartier et Van Cleef & Arpels, intègre Yoox Net-a-porter (YNAP) et Watchfinder depuis mai et juin respectivement. Son CA a augmenté de 21% au 1er semestre 2017/2018, à 6,8 milliards d'euros, soit + 24% hors effet de changes. Sans tenir compte des effets de périmètres, la croissance revient à 6 et 8% respectivement, ce qui dénote d'un ralentissement en fin de période en raison principalement de l'activité horlogère, dont de plus la rentabilité se tasse.



Le résultat opérationnel baisse de 3% à 1,13 milliard d'euros, notamment en raison de 159 millions d'euros de frais d'acquisition. La marge tombe donc de 20,7 à 16,6%, mais remonterait à 21,1% 'en excluant l'impact de première consolidation de YNAP et Watchfinder'. Enfin, le bénéfice net décolle de 131% à 2,25 milliards d'euros , 'principalement en raison d'un bénéfice comptable après impôts de près de 1,38 milliard d'euros correspondant à la réévaluation des actions de YNAP détenues avant l'offre publique de rachat'.



En raison des deux acquisitions, la trésorerie nette chute de 4,6 à 1,6 milliard d'euros.





