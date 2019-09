Richemont : en forte baisse après l'analyse d'UBS

18/09/2019 | 12:09

Le titre Richemont est en baisse de près de 5% ce matin à la Bourse de Zurich pénalisé par un analyste qui a abaissé sa recommandation sur le groupe de luxe suisse et réduit son objectif de prix.



UBS a évoqué le ralentissement de Cartier, affirmant que cet élément sur la marque de bijoux n'était 'pas intégrée dans le cours du titre'.



Le bureau d'analyses a abaissé sa recommandation sur les actions Richemont passant de 'Neutre' à ' Vendre ' et a également abaissé son objectif de cours de 71 francs suisses à 68 francs suisses, ce qui représente un potentiel de baisse de 14%.



