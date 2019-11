Richemont en queue des valeurs vedettes après un partiel décevant

Zurich (awp) - L'action Richemont était copieusement boudée par les investisseurs vendredi à la Bourse suisse. Plus tôt dans la matinée, la compagnie financière genevoise a fait état de résultats semestriels mitigés. Si les ventes ont globalement progressé, la rentabilité opérationnelle s'est légèrement érodée.

A 09h35, la nominative Richemont chutait de 4,6% à 75,56 francs suisses, dans un SMI en repli de 0,19%. La contre-performance du groupe genevois entraînait également dans les tréfonds du classement son rival biennois Swatch, dont l'action au porteur se contractait de 1,9% à 278,20 francs suisses.

La croissance organique - hors ventes en ligne - n'a curieusement ralenti qu'à 2%, relève Patrik Schwendimann, de la Banque cantonale de Zurich (ZKB). L'analyste signale qu'en raison de la faible base de comparaison, le consensus anticipait le maintien du rythme de croissance, malgré les remous à Hong Kong. La pondération au marché reste de mise.

Alors que les ventes organiques n'ont manqué que de peu le coche, la marge opérationnelle (Ebit), plombée par les activités de distribution en ligne, s'est avérée nettement inférieure à la moyenne des projections, écrit René Weber, de la banque Vontobel. L'expert va revoir à la baisse d'environ 5% ses estimations de bénéfice par action (BPA) mais campe sur sa recommandation d'achat du titre (buy).

Sur une note plus positive, Goldman Sachs estime que le marché sous-estime la vitesse à laquelle Richemont peut améliorer ses canaux de distribution numériques, ainsi que l'essor potentiel des secteurs de l'horlogerie et de la joaillerie dans les activités en ligne. La banque américaine reste neutre sur le titre, et confirme son objectif de cours à 12 mois à 78,00 francs suisses.

buc/lk