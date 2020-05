Richemont en repli après une rentabilité annuelle décevante

Zurich (awp) - L'action Richemont entamait sur un repli la séance de vendredi matin à la Bourse Suisse. Le groupe de luxe genevois a subi de plein fouet l'impact du coronavirus au quatrième trimestre 2019/20, clos fin mars, et déçu les attentes.

A 9h47, la nominative Richemont perdait 1,8% à 51,5 francs suisses, dans un marché SMI en hausse de 1,5%.

La crise du coronavirus a déjà affecté l'exercice décalé 2019/20, avec des marges encore plus faibles que prévu, affirme Vontobel. Les ventes au premier trimestre 2020/21, entre avril et juin, devraient subir un choc encore plus violent.

L'activité joaillerie (Jewellery Mansions) - qui pèse à hauteur de 51% du chiffre d'affaires - a cependant montré une certaine résilience dans les périodes difficiles, selon l'analyste René Weber.

Le spécialiste relève aussi que même si les filiales actives uniquement dans la vente en ligne, à savoir Yoox Net-à-porter (YNAP) et Watchfinder, continuent à accuser des pertes, ils permettent au groupe de se renforcer dans ce segment vital pour le futur. Vontobel confirme sa recommandation d'achat.

Bernstein pour sa part note que le chiffre d'affaires a dépassé ses attentes tandis que le bénéfice opérationnel a raté le coche. Plus optimiste, l'analyste Luca Solca estime que le propriétaire de Cartier bénéficiera dans le future du rebond en Chine où il est bien établi avec presque 500 boutiques. L'Empire du Milieu génère environ 13% des recettes totales, bien plus que chez d'autres acteurs du luxe tels que LVMH, Kering et Hermès, rappelle-t-il.

fr/lk/vj