Richemont : les ventes en ligne tirent la croissance

18/07/2019 | 09:16

Pour son début d'exercice, le groupe de luxe suisse Richemont, notamment détenteur des marques Cartier et Van Cleef & Arpels, a enregistré une croissance tirée par la Chine et la distribution en ligne.



Le 1er trimestre de l'exercice 2019/2020, qui court d'avril à juin, s'est terminé sur un CA de 3,7 milliards d'euros, soit une hausse en données publiées de 12% qui revient à 9% à changes constants. Sans tenir compte de la nouvelle branche de distribution en ligne (dont Yoox Net-A-Porter, YNAP), et toujours à changes constants, la croissance revient à 3%.



A l'exception du Moyen-Orient et de l'Afrique, toutes les régions progressent, notamment l'Asie Pacifique (+ 10% hors changes, et avec la distribution en ligne), tirée par la Chine continentale. Par division, et toujours hors devises, la joaillerie progresse de 7%, mais les montres reculent de 2%, la distribution en ligne décollant de 56%.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.