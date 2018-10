Richemont : monte une coentreprise avec le chinois Alibaba

26/10/2018 | 10:31

Via sa filiale YNAP, le groupe de luxe suisse Richemont et le géant chinois de l'e-commerce Alibaba vont constituer une coentreprise visant 'lancer une plateforme de vente au détail de produits de luxe destinée aux consommateurs chinois'.



Rappelons que Richemont avait apporté sa filiale de vente en ligne Net-a-porter au spécialiste italien des sites d'e-commerce de luxe Yoox pour constituer Yoox/Net-a-porter (YNAP), avant de racheter ce dernier en totalité.



Ensemble, YNAP et Alibaba comptent lancer deux applications mobiles pour les enseignes 'multimarques' Net-a-porter et Mr Porter, ainsi que des boutiques en ligne sur la plateforme d'e-commerce de luxe d'Alibaba, Tmall Luxury Pavilion.



'Les consommateurs chinois devraient représenter près de la moitié du marché mondial du luxe d'ici 2025', a déclaré Daniel Zhang, le directeur général d'Alibaba, groupe qui revendique plus de 600 millions d'utilisateurs.





