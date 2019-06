Richemont : profite lui aussi des statistiques horlogères

20/06/2019 | 11:12

Comme Swatch, l'action du groupe de luxe suisse Richemont, lui aussi présent dans les montres, profitait à Zurich de l'accélération des exportations horlogères helvétiques du mois de mai. Le titre Richemont prend près de 2% ce matin quand l'indice SMI gagne 0,8%.



Selon la Fédération de l'industrie horlogère suisse, les exportations confédérales de produits horlogers ont augmenté de 11,4% en valeur le mois dernier, à 2,04 milliards de francs. Si des éléments non récurrents - un effet calendaire positif et 'la comptabilisation de l'exportation exceptionnelle de réveils et pendulettes' - ont aidé, la progression des seules montres-bracelets reste élevée : + 8,6%.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.