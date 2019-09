Richemont : réalise l'acquisition de 100% de Buccellati

27/09/2019 | 08:38

Richemont annonce l'acquisition de 100% du capital de Buccellati Holding Italia SpA, propriétaire de Buccellati, la célèbre maison de joaillerie italienne, dans le cadre d'une transaction privée avec Gangtai Group Corporation Limited.



Buccellati a été fondée à Milan en 1919 par M. Mario Buccellati. ' La Maison a une histoire et un patrimoine riches, distingués par un savoir-faire exceptionnel et un savoir-faire unique ' indique le groupe.



' Tous les bijoux sont fabriqués à la main avec des techniques datant de la Renaissance, dans les quatre ateliers de Buccellati, tous situés en Italie. Buccellati est également actif dans les domaines de l'horlogerie et de l'argenterie ' rajoute la direction.



M. Johann Rupert, président de Richemont, a déclaré :' Buccellati répond aux besoins des clients d'aujourd'hui à la recherche de bijoux créatifs au style distinctif. Nous souhaitons la bienvenue à Andrea Buccellati, à sa famille et à son équipe. Avec eux, nous partageons une culture de recherche constante de créativité, d'innovation, de qualité et d'excellence. Nous sommes impatients d'assurer le développement à long terme de cette maison de joaillerie unique. '



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.