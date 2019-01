Richemont sollicité après les chiffres du 3e trimestre

Zurich (awp) - Le titre Richemont avait la faveur des investisseurs vendredi à la Bourse suisse suite à la publication du chiffre d'affaires du 3e trimestre de l'exercice décalé 2018/19 du groupe de luxe genevois.

A 10h10, le titre enregistrait une avancée de 2,9% à 67,7 francs suisses, alors que l'indice SMI des 20 valeurs vedettes de la cote progressait de 0,63% dans le même temps. Le concurrent Swatch (+1,3%) semblait aussi profiter des nouvelles du jour. Les deux actions ont cependant perdu plus ou moins un tiers de leur valorisation l'année dernière.

Le groupe de luxe Richemont a enregistré au 3e trimestre de son exercice décalé 2018/19 une nette hausse de ses ventes, dopées par des acquisitions dans la vente en ligne. Toutes les régions, à l'exception de l'Europe, ont contribué à la performance.

Le propriétaire de Cartier, entre autres, a vu son chiffre d'affaires d'octobre à décembre, la saison la plus importante pour le secteur, bondir de 25% sur un an à 3,9 milliards d'euros et de 24% hors effets de change. La croissance organique, ajustée des effets d'acquisitions, s'est inscrite à 6% et à 5% à tcc.

Les analystes d'UBS relèvent que la croissance organique est conforme au consensus et que la progression de la joaillerie est au niveau des attentes de la banque.

Vontobel pour sa part met en exergue que la croissance du trimestre de Noël (+5%) est inférieure au premier semestre (+8%). La joaillerie reste le moteur de croissance de Richemont tandis que les maisons horlogères ont stagné, commente l'analyste. En outre, le recul de l'Europe et de l'Asie-Pacifique est plus prononcé qu'attendu.

Pour Baader Helvea, le chiffre d'affaires sur les 9 mois est légèrement en-dessous des attentes de la banque. La banque cantonale de Zurich (ZKB) estime que les risques dans le secteur du luxe ont augmenté ce qui pourrait peser sur l'évolution des affaires en 2019. L'établissement rétrograde ainsi la recommandation du titre à "pondérer au marché" contre "surpondérer".

