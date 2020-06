Richemont : stable, mais un analyste remonte sa cible

30/06/2020 | 12:55

Le titre Richemont reste stable ce mardi, même si l'analyste Credit Suisse annonce revoir à la hausse son objectif de cours sur celui-ci, tout en confirmant sa recommandation 'Sous-performance'.



La cible du broker passe ainsi de 48 à 55 francs suisses.



'Avant les ventes trimestrielles, nous limitons nos prévisions des évolutions des ventes organiques au 1er trimestre et sur l'exercice à -47% et -12%. La baisse des ventes et le raffermissement de l'euro sont largement compensés par un meilleur mix de catégories, ce qui a entraîné une augmentation moyenne de 1% de nos prévisions de bénéfice par action pour les exercices 21-23e', explique le broker



