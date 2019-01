SIHH: l'e-commerce s'incruste dans la haute horlogerie

Zurich (awp) - Ces dernières années de plus en plus de marques de haute horlogerie vendent leurs produits en ligne. Malgré certains obstacles, la tendance commence lentement à s'affirmer, et des sites de vente en ligne comme Mr Porter, une filiale de Richemont, croient fermement dans le développement de ce secteur de l'e-commerce.

Quelques maisons horlogères, les plus grandes notamment, ont mis sur pied leur propre site en ligne tandis que la plupart recourent plutôt au portail de leurs détaillants multimarques, qui vendent leurs pièces essentiellement dans les boutiques. Dans le secteur de l'e-commerce, il existe en outre des acteurs présents uniquement sur internet, les dits "pure players", comme Mr Porter, spécialisé dans la vente de produits de luxe masculins et faisant partie du groupe Yoox-Net-à-Porter, une filiale de Richemont.

"Entre 17 et 18 marques de haute horlogerie sont maintenant vendues sur Mr Porter", a indiqué à AWP, Toby Bateman, le directeur de la plateforme en marge d'une conférence au Salon international de la haute horlogerie (SIHH) se tenant au 14 au 17 janvier à Genève.

Parmi celles-ci figurent notamment IWC, Zenith, Panerai, Jaeger-LeCoultre, Cartier, Roger Dubuis, Tag Heuer. "Nous avons commencé à vendre ce genre de marques en 2013 mais ce n'est qu'en 2016 que la croissance a commencé à s'accélérer et qu'on peut parler d'un secteur d'affaires sérieux", a précisé le responsable.

M. Bateman reconnaît cependant que vendre une montre de haute horlogerie sur la Toile diffère de la vente d'articles de mode de luxe. "Les gens prennent plus de temps. Ils font auparavant des recherches, même si le montant n'est pas forcément plus important qu'un article de mode mais il y a une mentalité différente qui entre en jeu ", a-t-il mis en exergue.

Pour inciter les clients à franchir le pas et acheter une montre en ligne, l'entreprise donne beaucoup d'importance au service qui accompagne ce processus. Pour les plus fortunés par exemple, des conseillers en vente personnels sont mis à leur disposition et ils peuvent toucher la pièce avant de procéder à l'achat.

En outre plus de 50% des ventes sur Mr Porter se fait maintenant via des smartphones et des tablettes. Malgré les progrès technologiques réalisés, la vente de montres de luxe reste encore à ses balbutiements et certains acteurs de l'industrie sont encore sceptiques quant à l'importance qu'elle acquerra dans le futur.

