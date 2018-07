CFT a vu ses revenus croître au premier semestre

Lausanne (awp) - Compagnie Financière Tradition (CFT) a bouclé le premier semestre sur des revenus consolidés de 459,8 millions de francs suisses, en hausse de 11,8% ou 10,3% à taux de change constants (tcc). Les revenus ajustés se sont inscrits à 502,7 millions, en hausse de 11,3% hors effet de devises, a précisé la société de courtage vendredi.

Le produit réalisé par les opérations de courtage (IDB) a progressé de 11% sur une base ajustée, tandis que les activités sur le marché des changes (forex) pour les investisseurs particuliers au Japon (non-IDB) ont bondi de 21,4%, a précisé l'établissement lausannois.

Sur le seul second trimestre, les revenus consolidés ont progressé de 12,9% hors effet de change à 230,2 millions. Ajusté, ils ont atteint 251,8 millions, en hausse de 13,7%.

Présente dans 29 pays, Compagnie Financière Tradition emploie plus de 2225 personnes dans le monde. La société propose des services de courtage sur une large palette de produits financiers et non financiers.

ol/al