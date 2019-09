Compagnie Industrielle et Financiere d'Entreprises : Communiqué de mise à disposition et dépôt à l'AMF du Rapport financier semestriel 2019

COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'ENTREPRISES

COMMUNIQUE SUR LA MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2019

Nantes, le 30 septembre 2019

La société CIFE annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) ce jour par voie électronique, son rapport financier semestriel 2019. Il comprend notamment :

les comptes consolidés du 1 er semestre 2019 arrêtés au 30 juin 2019,

semestre 2019 arrêtés au 30 juin 2019, le rapport d'activité,

le rapport des Commissaires aux comptes sur l'information semestrielle,

l'attestation des responsables du rapport financier semestriel.

Ce document est disponible sur le site du Groupe à l'adresse www.infe.fr, rubrique Finances - informations réglementées.

A propos du Groupe : Les cœurs de métier du Groupe sont la construction (Travaux maritimes ou fluviaux et travaux sous-marins - Ouvrages d'art, génie civil et travaux spéciaux - Bâtiment) et l'immobilier (Promotion immobilière - Montage immobilier). Avec plus de 600 collaborateurs, le Groupe est présent principalement en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et au Canada.

