Compagnie Industrielle et Financiere d'Entreprises : Communiqué sur Résultats 2018 (17 avril 2019)

et d'un flux de cession d'actifs pour + 0,9 M€. Ces flux ont financé les investissements nets corporels et financiers pour 8,3 M€, le programme de rachat d'actions propres pour 1,2 M€, le remboursement des dettes financières pour 3,2 M€, et le paiement des dividendes minoritaires pour 0,3 M€.

Le Groupe CIFE débute l'année 2019 avec un carnet de commandes travaux d'environ 201 M€ au 1er Janvier représentant un peu plus d'une année d'activité. Ce carnet est en augmentation de 30% par rapport à celui enregistré à la même époque de l'année dernière. A partir des informations et éléments connus à ce jour, nous prévoyons un volume d'activité sur le 1er semestre 2019 en augmentation de plus de 20% par rapport

à celui constaté au 1er semestre 2018. L'exercice 2019 devrait être un exercice de transition, avec un objectif de retour à l'équilibre de nos résultats et la poursuite d'amélioration de nos process. Malgré cette période difficile, nous allons poursuivre nos investissements humains et matériels, clés pour retrouver une profitabilité opérationnelle.

A propos du Groupe : Les cœurs de métier du Groupe sont la construction (Travaux maritimes ou fluviaux et travaux sous-marins - Ouvrages d'art, génie civil et travaux spéciaux - Bâtiment) et l'immobilier (Promotion immobilière - Montage immobilier). Avec plus de 600 collaborateurs, le Groupe est présent principalement en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et au Canada.

