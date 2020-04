Compagnie Industrielle et Financiere d'Entreprises : Communiqué sur Résultats 2019

Le Groupe CIFE a réalisé un chiffre d'affaires annuel consolidé en progression, avec une croissance de 13,7 % à 183,0 M€ contre 161,0 M€ en 2018. La croissance de nos activités s'est faite sur toutes nos zones géographiques. La croissance a été très forte dans les départements d'Outre- mer avec + 51,2% et plus modérée à + 9,8% en France métropolitaine. La croissance à l'étranger est quant à elle proche de 1%.

Après deux mauvaises années en 2017 et 2018, l'année 2019 se traduit par une reprise d'activité et une première amélioration de nos résultats. Nous avons enregistré sur cette année une plus- value de cession d'un actif immobilier pour un montant de 2,9 M€ et le Groupe a bénéficié sur le 2èmesemestre d'un résultat brut complémentaire de 2,2 M€ sur son activité immobilière correspondant à la cession d'une SCCV immobilière.

Au premier trimestre 2020, a démarré la crise sanitaire COVID 19 qui touche actuellement le monde entier. Des mesures de confinement ont été mises en œuvre à la mi-mars. Dans un premier temps et afin de préserver la santé de nos collaborateurs, la quasi-totalité de nos chantiers a été suspendue et des mesures de télétravail ont été mises en place. Le Groupe a également procédé à des mesures de chômage partiel notamment sur le personnel Compagnons.

La société mère SA CIFE a dégagé un profit net en 2019 de 2,3 M€ contre une perte nette de 7,4 M€ en 2018. La variation de résultat provient essentiellement d'un volume net beaucoup plus faible sur les dépréciations sur les titres de participations des filiales ainsi que par la plus- value de cession constatée sur la cession d'actif immobilier pour 2,9 M€.

Les investissements, en matériels notamment, restent très soutenus et se sont élevés en 2019 à 17,1 M€ (dont 5,7 M€ de flux liés à l'application de la norme IFRS 16 sur les locations) contre 7,5 M€ en 2018. Ils ont été financés pour 52% par dettes bancaires. Par ailleurs, les cessions d'actifs immobilisés et financiers ont généré pour 7,7 M€ de source de financement complémentaire au levier bancaire.

Dès le début de la période de confinement, le Groupe a mis en place un comité interne chargé d'étudier et de proposer, en fonction des évolutions réglementaires dans les domaines de sécurité, prévention, juridique, les modalités opérationnelles de reprise d'activité de nos chantiers.

A la date d'arrêté des comptes et compte-tenu des incertitudes sur l'évolution de cette crise, il est difficile d'en évaluer précisément les impacts sur le chiffre d'affaires et les coûts du Groupe.

Le Groupe CIFE débute l'année 2020 avec un carnet de commandes travaux d'environ 160 M€ au 1erJanvier 2020 représentant moins d'une année d'activité. Ce carnet est en baisse de 20 % par rapport à celui enregistré

la même époque de l'année dernière. Compte-tenu du niveau de ce carnet de commandes et dans cette période de crise difficile, nous nous attendons en 2020 à une baisse d'activité de l'ordre de 20% par rapport

Compte-tenu du niveau de ce carnet de commandes et dans cette période de crise difficile, nous nous attendons en 2020 à une baisse d'activité de l'ordre de 20% par rapport 2019. Nous serons attentifs à notre structure de coûts et au renforcement de nos axes de gains de productivité afin de limiter au maximum les conséquences négatives importantes d'une telle baisse de revenus sur notre résultat opérationnel.

A propos du Groupe : Les cœurs de métier du Groupe sont la construction (Travaux maritimes ou fluviaux et travaux sous-marins - Ouvrages d'art, génie civil et travaux spéciaux - Bâtiment) et l'immobilier (Promotion immobilière - Montage immobilier). Avec plus de 600 collaborateurs, le Groupe est présent principalement en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, en Afrique et au Canada. Le Groupe est coté sur Euronext Paris Compartiment C - Code ISIN FR0000066219 - Mnémo : INFE

