Compagnie Industrielle et Financiere d'Entreprises : Communiqué sur activation du programme de rachat d'actions (26 juin 2019)

COMMUNIQUE SUR PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

Nantes, le 26 Juin 2019

Le Conseil d'administration de la CIFE a décidé en séance du 25 Juin 2019 d'activer le programme de rachat d'actions qui a été approuvé par l'Assemblée générale des actionnaires du 25 Juin 2019.

CIFE annonce la mise en œuvre à compter du 26 Juin 2019 d'un mandat avec un prestataire de services financiers indépendant (PSI) portant sur le rachat de ses propres actions dans la limite de 36 000 actions jusqu'au 22 Juin 2020, pour un prix ne pouvant dépasser le plafond de 65 € par action tel que fixé dans la sixième résolution votée par l'Assemblée générale du 25 Juin 2019.

La société détenant à ce jour 18 727 actions, le solde à acquérir est de 17 273 actions pour atteindre l'objectif de 36 000 actions.

Ces acquisitions seront réalisées dans l'objectif d'attribution ou de vente au profit des salariés et/ou des mandataires sociaux de la société et des sociétés du groupe dans le cadre de plans d'options d'achat d'actions, ou dans le cadre d'un plan d'actionnariat salarié ou d'un plan d'épargne d'entreprise au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise, ou en application des dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce dans le cadre d'un plan d'attribution gratuite d'actions.

A propos du Groupe : Les cœurs de métier du Groupe sont la construction (Travaux maritimes ou fluviaux et travaux sous-marins - Ouvrages d'art, génie civil et travaux spéciaux - Bâtiment) et l'immobilier (Promotion immobilière - Montage immobilier). Avec plus de 600 collaborateurs, le Groupe est présent principalement en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et au Canada.

Contact :contact.cife@etpo.fr

