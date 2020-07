Compagnie Industrielle et Financiere d'Entreprises : Communiqué sur la cession de la filiale SOMARE

COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'ENTREPRISES

CIFE

SA à Conseil d'Administration au capital social de 24 000 000 €

101, Avenue François Arago 92 000 NANTERRE

RCS NANTERRE 855 800 413 - APE 6420 Z

Code ISIN : FR0000066219 - Euronext - Compartiment C

www.infe.fr

COMMUNIQUE SUR CESSION FILIALE

SOMARE

Nantes, le 30 juin 2020.

LeGroupe CIFE-ETPOa cédé le 30 juin 2020, l'intégralité des actions (96% du capital) qu'il possédait dans la société de BâtimentSOMARE, basée en Sarthe (72). Le Directeur général de l'entité s'est porté acquéreur des actions.

La sociétéSOMAREsortira de notre périmètre de consolidation au 30 juin 2020.

SOMAREest une entreprise dont le positionnement, le volume d'activité et la zone géographique ne correspondaient pas pleinement aux axes stratégiques de développement du Groupe.

Nous adressons tous nos vœux de réussite et de succès aux équipes de SOMARE dans cette nouvelle aventure.

-------------------------------

