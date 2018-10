Compagnie Industrielle et Financiere d'Entreprises : Communiqué sur la recapitalisation de ETPO (30 octobre 2018)

COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'ENTREPRISES

CIFE

SA à Conseil d'Administration au capital social de 24 000 000 €

101, Avenue François Arago 92 000 NANTERRE

RCS NANTERRE 855 800 413 - APE 6420 Z

Code ISIN : FR0000066219 - Euronext - Compartiment C

www.infe.fr

COMMUNIQUE SUR L'AUGMENTATION DE CAPITAL DE LA FILIALE ETPO

Nantes, le 30 Octobre2018

Le Groupe annonce avoir bouclé ce jour l'opération d'augmentation de capital de sa principale filialeETPO.

Cette opération était nécessaire du fait de fondamentaux financiers dégradés suite aux pertes constatées en 2017 et sur l'exercice en cours.

Cette augmentation, votée en Assemblée générale le 15 Octobre 2018, d'un montant significatif de16,1 M€,a été souscrite par la holdingCIFEet libérée immédiatement à hauteur de 8,1 M€.

Le capital social deETPOa été triplé pour le porter à 7 M€,le solde étant intégré dans les réserves de capitaux propres de la société.

Cette opération permet d'assainir la situation financière de la société et de renforcer durablement les ressources propres nécessaires à son développement. Elle permet également de retrouver et de conforter le climat de confiance établi historiquement avec ses partenaires clients, fournisseurs, banques.

___________________

A propos du Groupe:Les cœurs de métier du Groupe sont laconstruction(Travaux maritimes ou fluviaux et travaux sous-marins - Ouvrages d'art, génie civil et travaux spéciaux - Bâtiment) et l'immobilier(Promotion immobilière - Montage immobilier). Avec plus de 600 collaborateurs, le Groupe est présent principalement en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et au Canada.

Contact :contact.cife@etpo.fr___________________________