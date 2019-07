Compagnie Industrielle et Financiere d'Entreprises : Communiqué sur prise de participation dans OCETRA (16 juillet 2019)

COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'ENTREPRISES

CIFE

SA à Conseil d'Administration au capital social de 24 000 000 €

101, Avenue François Arago

92 000 NANTERRE

RCS NANTERRE 855 800 413 - APE 6420 Z

Code ISIN : FR0000066219 - Euronext - Compartiment C

www.infe.fr

COMMUNIQUE SUR DEVELOPPEMENT

OCETRA

Nantes, le 16 Juillet 2019.

Le groupe CIFE-ETPO, dont l'un des métiers historiques est les travaux maritimes et les travaux sous-marins, poursuit ses objectifs de développement.

Le groupe, via sa holding CIFE et dans le cadre d'une augmentation de capital qui lui était réservée, a pris le 11 Juillet 2019, une participation de 36,71% dans le capital de société OCETRA basée à la Réunion.

OCETRA, qui a réalisé 1,4 ME de chiffre d'affaires en 2018, est spécialisée dans les travaux sous-marins, travaux maritimes et études de projet et opère essentiellement sur l'Ile de la Réunion et sur Afrique de l'Est.

Cette intégration permettra au Groupe et à OCETRA de compléter leurs compétences et leurs matériels dans cette zone, afin de développer leurs offres à la Réunion et en Afrique de l'Est.

A propos du Groupe : Les cœurs de métier du Groupe sont la construction (Travaux maritimes ou fluviaux et travaux sous-marins - Ouvrages d'art, génie civil et travaux spéciaux - Bâtiment) et l'immobilier (Promotion immobilière - Montage immobilier). Avec plus de 600 collaborateurs, le Groupe est présent principalement en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et au Canada.

