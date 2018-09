Compagnie Industrielle et Financiere d'Entreprises : Déclaration des transactions sur actions propres du 10 Septembre au 14 Septembre 2018

Présentation agrégée par jour et par marché

C.I.F.E.

Code Identifiant de l'émetteur

969500ZIB8VE0GM5YA81

Informations pratiques

Jour de la transaction

Code identifiant de l'instrument financier

10/09/2018 11/09/2018 12/09/2018 13/09/2018 14/09/2018

Volume total journalier (en nombre d'actions)

pour le dépôt auprès de l'AMF.

Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions

Marché

3 815 185 187 190 192

64,92818

XPAR

Code Identifiant

Nom du PSI: CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

969500ZIB8VE0GM5YA81 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALCode Identifiant PSIN4JDFKKH2FTD8RKFXO39

jour/heure de la transaction

Code identifiant de l'instrument financier

Prix unitaire

(unité)Devise