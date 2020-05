Compagnie Lebon : Communiqué de presse

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 28 mai 2020 à 18 heures

Assemblée Générale du 27 mai 2020

Un format de huis clos imposé par la situation sanitaire liée au CoVid-19

Pas de versement de dividende et affectation du résultat au compte « report à nouveau »

Approbation de l’ensemble des résolutions recommandées par le Conseil d’Administration

En raison des mesures de distanciation imposées dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid 19, L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de la Compagnie Lebon s’est tenue ce jour sous la présidence de M. Bertrand Leclercq et exceptionnellement à huis clos.

Ainsi, les actionnaires et autres personnes ayant le droit d’assister aux assemblées générales en temps normal ont pu écouter les présentations de Monsieur Bertrand Leclercq et Monsieur Philippe Depoux, via un système de visio-conférence, mais sans possibilité de poser de questions à l’oral, de voter en séance, ni de déposer de projet de résolutions.

Par des procédures anticipatoires, les actionnaires ont approuvé largement l’ensemble des résolutions soumises par le Conseil d’Administration, et notamment les comptes sociaux et consolidés au 31/12/2019.

En raison de la crise et de ses répercutions possibles sur l’économie, les actionnaires ont également voté la proposition du Conseil d’administration de ne pas distribuer de dividende au titre de 2019.

Prochains rendez-vous de communication financière :

Publication des résultats semestriels du 30 juin 2020 : 16 Septembre 2020 après fermeture de la bourse

Réunion de présentation des résultats semestriels 2020 : 17 septembre 2020

A propos de la Compagnie Lebon :

La Compagnie Lebon, société cotée sur Euronext Paris (compartiment B) est contrôlée par la famille Paluel-Marmont et développe quatre métiers complémentaires. Le secteur financier regroupe le Capital investissement avec Paluel-Marmont Capital et l’Immobilier avec Paluel-Marmont Valorisation. Le secteur d’exploitation comprend quant à lui l’hôtellerie avec les Hôtels Esprit de France, le thermalisme avec les Thermes Spa et hôtels Sources d’Equilibre, ainsi qu’une activité patrimoniale.

ANR au 31/12/2019 : 241,5 M€ - RNPG 2019 : 8 M€ - Effectifs : 630 personnes

www.compagnielebon.fr - Code ISIN : FR0000121295

Contact investisseurs et analystes :

Frédérique Dumousset – Compagnie Lebon – Tél : 01 44 29 98 05 – f.dumousset@compagnielebon.fr

Contact médias :

Karima Doukkali & Aurélie Vinzent

karimadoukkali@shadowcommunication.fr & aurelievinzent@shadowcommunication.fr

07 77 36 64 10 & 06 58 66 80 49

Pièce jointe