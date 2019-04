Le fonds américain Carlyle va racheter jusqu'à 40% du pétrolier espagnol Cepsa

Paris (awp/afp) - Le fonds américain Carlyle va racheter jusqu'à 40% du groupe pétrolier et gazier espagnol Cepsa actuellement intégralement sous le contrôle de Mubadala, un fonds émirati qui avait renoncé l'an dernier à l'introduire en Bourse, a annoncé lundi Bloomberg.

Selon l'agence américaine, la transaction valorise Cepsa à 12 milliards de dollars (10,7 milliards d'euros) et devrait être finalisée d'ici à la fin de l'année.

Mubadala resterait l'actionnaire majoritaire du groupe espagnol, dont il a le contrôle depuis 2011.

Fin octobre, le fonds émirati avait renoncé à introduire à la Bourse de Madrid au moins 25% de Cepsa, refroidi par l'état des marchés financiers à l'époque.

Des sources proches de l'opération avaient évoqué une valorisation potentielle de l'ensemble du capital à 10 milliards d'euros mais face au manque d'appétit des investisseurs, celle-ci était descendue à 8 milliards.

Cepsa est surtout actif dans le raffinage et la distribution pétrolière en Espagne mais aussi présent dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz en Amérique latine et Afrique du Nord.

afp/jh