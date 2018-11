Compass : Jefferies n'est plus à 'achat'

27/11/2018 | 14:21

Jefferies dégrade sa recommandation sur Compass Group de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours ajusté de 1740 à 1760 pence, après la progression du titre qui a suivi la publication des chiffres préliminaires pour l'exercice écoulé.



L'intermédiaire financier souligne que cette publication du groupe britannique de services de restauration a été marquée par 'des marges solides, des commentaires de perspectives confiants et des cessions non stratégiques'.



'Nous peinons à identifier des catalyseurs pour une surprise positive sur les résultats, avec une marge d'EBITA à un sommet historique, tandis que Sodexo et Aramark ont réduit leur désavantage d'échelle dans l'approvisionnement alimentaire aux Etats-Unis', nuance-t-il.



