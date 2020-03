18/03/2020 | 15:03

Tout en maintenant sa recommandation 'conserver' sur Compass, Liberum réduit son objectif de cours de 2000 à 1400 pence, dans le sillage d'une réduction de 40,9% de sa prévision d'EBITDA ajusté pour le groupe de restauration collective sur l'exercice 2020.



'L'activité sur les deux dernières semaines de mars devrait être impactée significativement par la propagation du Covid-19 et par les mesures introduites par les gouvernements et les clients', souligne le broker.



'Compass attend un profit opérationnel semestriel inférieur d'environ 125-225 millions de livres aux attentes précédentes', poursuit Liberum, qui anticipe une chute de 50% des volumes en avril, avant un retour graduel aux niveaux normaux vers la fin de l'année.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.