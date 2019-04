Compass : Morgan Stanley rehausse son objectif de cours

16/04/2019 | 11:43

Tout en maintenant sa recommandation 'pondérer en ligne' sur Compass Group, Morgan Stanley rehausse son objectif de cours de 1.600 à 1.700 pence, dans une note consacrée aux acteurs de la restauration collective.



'Notre analyse des 50 plus gros traitants de contrats en Amérique du Nord montre que Compass gagne des parts de marché, que Sodexo et Aramark en perdent et que les suivants progressent', indique l'intermédiaire.



'Si la croissance de Compass se fait en partie au détriment de Sodexo et d'Aramark, plutôt qu'à celui d'acteurs locaux ou petits, ceci pourrait signaler un marché plus mature et concurrentiel', poursuit le broker.



