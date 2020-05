Compass : Oddo BHF reste à 'alléger', abaisse sa cible

20/05/2020 | 10:05

Oddo BHF réaffirme son opinion 'alléger' et abaisse son objectif de cours de 1160 à 990 pence sur Compass, au lendemain de l'annonce par le groupe d'une augmentation de capital qui 'illustre la (très) lente reprise à attendre dans le secteur'.



Le bureau d'études estime que cette levée de fonds, qui permet de maitriser le levier d'endettement du groupe de services de restauration collective, est 'inquiétante sur les conditions de reprise d'activité pour le secteur'.



Oddo BHF justifie son opinion par 'une valorisation relative toujours élevée au sein du secteur au regard du profil de croissance du groupe, l'exposition la plus forte au segment entreprises at administrations, et une visibilité qui reste très limitée à court terme'.



