Compass : valeur préférée de Credit Suisse dans le secteur

01/07/2020 | 12:28

Credit Suisse a initié un conseil sur Compass avec une note de 'surperformance', affirmant que la plus grande entreprise de restauration au monde mérite une 'prime plus élevée'.



Dans une note aux clients, le bureau d'analyses a déclaré que le titre semblait le moins à risque étant donné sa dépréciation de 13% depuis le 10 février, indiquant une 'opportunité'.



L'action s'échange sur la base d'un PER de 16 fois, soit une remise de 18% par rapport à sa moyenne 2018/19, un niveau 'attractif' par rapport à son rival français Sodexo, a rajouté Crédit Suisse.



